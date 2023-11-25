На вид просто монитор, но внутри Ryzen 9 и Radeon RX 6850M XT. Представлен моноблок Colorful G-One Plus с ценой от 830 долларов

Моноблочные ПК чаще всего ориентированы на нетребовательные задачи. Но есть и игровые решения. Одно из таких — Colorful G-One Plus, которое выделяется и достаточно производительными компонентами, и не самым обычным для моноблока дизайном.
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