Памфилова: народ России даст главную оценку выборам

Главную оценку выборам даст народ России. Об этом 20 сентября заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Экс-замглавы ХМАО...
- СИ Лукашенко предлож...
- IV Эксперт Бондарь р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым