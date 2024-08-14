В Эстонии хотят сдавать места в тюрьмах в аренду

Правительство Эстонии ради большей экономии может продать или законсервировать одну из тюрем, а также сдавать места в исправительных учреждениях в аренду для отбытия наказания иностранными заключенными, сообщает Sputnik со ссылкой на заявление министра юстиции балтийской республики Лийзы Пакосты.