Врач рассказала об эффективных и опасных методах борьбы с болью в горле

Какие действия нельзя предпринимать при боли в горле, рассказала врач-терапевт.Врач-терапевт, нефролог и диетолог Регина Ахуньянова рассказала о самых частых ошибках людей, испытывающих боль в горле, а таже о том, как с ней справляться.