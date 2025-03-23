Синоптики заявили о суточном рекорде атмосферного давления в Москве

Суточный рекорд атмосферного давления, зафиксированный в столице в 1943 году, побит при утреннем измерении на метеостанции на ВДНХ, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 23 марта в своем Telegram-канале.
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