Овчинский: на месте бывшей промзоны Автомоторная создадут дворец творчества и школу искусств

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в ходе преобразования территории бывшей промзоны «Автомоторная» будет сформирован современный жилой квартал с развитой инфраструктурой .