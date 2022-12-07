Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

Страховой Дом ВСК выступил одним из партнеров программы HAVAL Insurance. Теперь покупателям автомобилей бренда доступно несколько видов страховых программ, а ремонт авто в рамках полиса каско будет осуществляться в официальных дилерских центрах HAVAL.
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