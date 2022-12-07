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Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

Страховой Дом ВСК выступил одним из партнеров программы HAVAL Insurance. Теперь покупателям автомобилей бренда доступно несколько видов страховых программ, а ремонт авто в рамках полиса каско будет осуществляться в официальных дилерских центрах HAVAL.

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