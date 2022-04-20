Свои перспективы на рынке позитивно оценивают 24% предпринимателей

Свои перспективы на рынке позитивно оценивают 24% предпринимателей

По данным опроса, который провели эксперты крупнейшей российской платформы* онлайн-рекрутинга hh.ru, 58% представителей малого и среднего бизнеса оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное.

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