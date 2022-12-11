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Луна Хендрикс: «Раскрепощенные ледовые образы – идея нашей команды. Но откровенные фотосессии история совсем не про меня»

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс рассказала о своих образах на льду. – Вы сказали, что вы довольно стеснительный человек.

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