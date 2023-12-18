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На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

На крымском ТВ призвали национализировать предприятия «ждунов»

Обращение воспитанников детской спортивной школы Судака, чей спортзал не пригоден для занятий, сделанный в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным касается не только ремонта спортивной инфраструктуры Крыма.

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