СМИ узнали о подготовке перехода верфи Звезда в состав ОСК

«Роснефть» и банк ВТБ, под управлением которого находится Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), обсуждают возможность вхождения дальневосточной верфи крупнотоннажного судостроения «Звезда» и связанных с ней проектных активов в ОСК.