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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи

Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи

Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей 18 россиян стали миллионерами благодаря розыгрышу лотереи "Мечталлион" 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.

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