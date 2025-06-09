Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи

Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей 18 россиян стали миллионерами благодаря розыгрышу лотереи "Мечталлион" 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии