РБК: группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня, США это не тревожит

Группа кораблей ВМФ РФ вошла в порт Гаваны на три дня (12-14 июня). Об этом сообщает РБК. В Кубе будут находиться фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" — многоцелевая субмарина типа "Ясень-М", танкер-снабженец "Академик Пашин", и спасательный буксир "Николай Чикер".