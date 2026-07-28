Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Российские военнослужащие с помощью ударных беспилотников поразили в северо-западной акватории Чёрного моря балкер, доставлявший военные грузы для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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