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Регионы России

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Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Российские войска нанесли удары по боевикам ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Российские военнослужащие с помощью ударных беспилотников поразили в северо-западной акватории Чёрного моря балкер, доставлявший военные грузы для Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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