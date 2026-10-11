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Пятый канал

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«Таким же бестолковым»: Хаев захотел снова стать молодым, но с одним условием

«Таким же бестолковым»: Хаев захотел снова стать молодым, но с одним условием

Актер театра и кино Виталий Хаев признался, что хотел бы снова стать молодым. Об этом он сообщил 5-tv.

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