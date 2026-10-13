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Газета.ру

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Синоптик Позднякова: температура до +14°C и дождь ожидаются 13 октября в Москве

Синоптик Позднякова: температура до +14°C и дождь ожидаются 13 октября в Москве

Дождь и температура воздуха не более +14°C прогнозируются 13 октября в Москве. Об этом журналистам РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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