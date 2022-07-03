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WarGonzo: армия Украины нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У»

WarGonzo: армия Украины нанесла удар по Белгороду ракетами «Точка-У»

Вооруженные силы Украины нанесли удар по российскому Белгороду с помощью ракет «Точка-У». Об этом пишет Telegram-канал WarGonzo.

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