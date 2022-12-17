Закон, порядок, государство

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Владимир Новиков: Нужны конкретные механизмы популяризации ценностей России среди граждан

Владимир Новиков: Нужны конкретные механизмы популяризации ценностей России среди граждан

Реализация положений Указа Президента РФ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей требует создания эффективных механизмов популяризации наших ценностей среди граждан.

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