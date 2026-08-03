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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис поделился мнением о положении дел в «Формуле-1», отметив, что ему нравится работа владельцев в вопросе популяризации гонок, несмотря на то, что многие участники не слишком довольны особенностями работы новых болидов.

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