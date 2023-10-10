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Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о войне с Россией

Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о войне с Россией

К заявлению экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией в ближайшее десятилетие стоит отнестись серьезно.

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