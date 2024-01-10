Мегабайты с ответственностью: как научить нейросеть гуманизму

В современном мире искусственный интеллект становится неотъемлемой частью нашей повседневности, проникая в различные сферы общества: от здравоохранения и образования до технологических разработок для армии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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