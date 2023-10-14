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Боевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине

Боевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине

Боевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине AlexCoderБоевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине AlexCoder Глава нашей страны придерживается справедливой позиции Развернувшийся между Израилем и Палестиной конфликт захватил внимание всего мирового пространства.

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