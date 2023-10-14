Боевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине AlexCoderБоевики из ХАМАС сделали громкое заявление о Путине AlexCoder Глава нашей страны придерживается справедливой позиции Развернувшийся между Израилем и Палестиной конфликт захватил внимание всего мирового пространства.