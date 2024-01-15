Культуромания
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Культуромания

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Егору Криду отказали в иске к Мизулиной на 1 млн руб.

Егору Криду отказали в иске к Мизулиной на 1 млн руб.

Замоскворецкий суд Москвы оставил без рассмотрения иск рэпера Егора Крида о защите чести, достоинства и деловой репутации, который он подал в отношении главы «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

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