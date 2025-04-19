Кравцов: в школах России с 1 сентября введут единое расписание уроков

В школах России введут единое расписание, это позволит четко определять нагрузку учителей.Министр посвящения России Сергей Кравцов заявил о введении в школах России единого расписания, работу по этому вопросу почти закончили.
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