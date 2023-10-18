Народному артисту России Сергею Безрукову исполняется 50 лет. За три десятилетия в профессии актер сыграл почти в 70 проектах и исполнил самые разнообразные роли — от Сергея Есенина до Владимира Высоцкого.
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