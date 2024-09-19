Какие упражнения защитят от ковида и гриппа: правила реабилитолога Одинцева

Могут ли упражнения или регулярные тренировки помочь меньше болеть ОРВИ? Как спорт может стать вашим верным союзником в борьбе за крепкое здоровье и всем ли можно заниматься, чтобы поддержать иммунную систему.
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