Памела Андерсон сыграет с Лиамом Нисоном в новом «Голом пистолете»

Фильм будет ремейком культовой комедии 1988 года. «Не называй меня малышкой», 1996 промо к фильмуЗвезда «Спасателей Малибу» и одна из самых известных моделей Playboy Памела Андерсон сыграет главную женскую роль в ремейке криминальной комедии «Голый пистолет» киностудии Paramount Pictures.