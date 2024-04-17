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Памела Андерсон сыграет с Лиамом Нисоном в новом «Голом пистолете»

Памела Андерсон сыграет с Лиамом Нисоном в новом «Голом пистолете»

Фильм будет ремейком культовой комедии 1988 года. «Не называй меня малышкой», 1996 промо к фильмуЗвезда «Спасателей Малибу» и одна из самых известных моделей Playboy Памела Андерсон сыграет главную женскую роль в ремейке криминальной комедии «Голый пистолет» киностудии Paramount Pictures.

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