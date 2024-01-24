«Мечта сбылась, я жив»: история татарстанца, перенесшего успешную трансплантацию сердца

Обеспечить системный контроль обращений татарстанцев по оказанию медицинских услуг и оперативно реагировать на них — такую задачу сегодня поставил Рустам Минниханов перед Минздравом на заседании коллегии ведомства, где подвели итоги года.
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