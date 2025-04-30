Очередное обострение на линии контроля между Индией и Пакистаном произошло вечером 29 апреля 2025 года, подтверждая тренд на…Сообщение Эскалация на границе: Индия и Пакистан вновь обменялись ударами в Кашмире появились сначала на Ежедневные новости.