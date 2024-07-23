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Спички - не игрушка

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Снова встретились с министром обороны Андреем Белоусовым

Снова встретились с министром обороны Андреем Белоусовым

Андрей Белоусов посчитал важным рассказать о том, какие меры были приняты после прошлой встречи. В том числе и по вопросам, озвученным коллегами, которые в пятницу не смогли приехать в Минобороны.

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