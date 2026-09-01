Йоханнес Клэбо: «Грустно осознавать, что этой осенью мне исполнится 30 лет. Мне бы хотелось, чтобы этот период хандры уже поскорее миновал»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился переживаниями по поводу подготовки к новому сезону. В межсезонье Клэбо с друзьями и невестой провел отпуск в США, посетил церемонию вручения награды газеты Marca в Испании, побывал на финале чемпионата мира по футболу во время рабочей поездки в Штаты, поддерживал невесту во время ее участия в экстремальном триатлоне Norseman.