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Захарова: отношения России и Германии разрушены практически до основания

Захарова: отношения России и Германии разрушены практически до основания

Отношения Российской Федерации и Германии разрушены практически до основания. На это указала официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая формирование нового правительства ФРГ, информирует РИА Новости.

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Комментарии
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Eduard
Это их&quot;благодарность&quot; за их воссоединение!
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4 час.
Eduard
Вот именно! Миша Горбатый уши развесил увидив бананы!
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4 час.
Хохлов Анатолий
Возрождение неофашизма!
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1 час.
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