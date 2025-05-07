Захарова: отношения России и Германии разрушены практически до основания

Отношения Российской Федерации и Германии разрушены практически до основания. На это указала официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова, прокомментировавшая формирование нового правительства ФРГ, информирует РИА Новости.
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