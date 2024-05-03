Протесты под дождём, действительно важные дела Пашиняна и ситуация в Тавуше: главное к утру 3 мая

В Грузии не утихают протесты, люди выходят на улицы даже в дождь. Полицейские взяли в кольцо Киранц и контролируют Тавушскую область, фактически насильно принуждая людей смириться с передачей сёл Азербайджану.
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