Нужны ли России дорогостоящие высокоскоростные железнодорожные магистрали

Одна из самых интересных новостей в области российской экономики – это заявление президента Путина о готовности к реализации проекта высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), ранее неоднократно откладывавшегося по различным причинам.
Одна из самых интересных новостей в области российской экономики – это заявление президента Путина о готовности к реализации проекта высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), ранее неоднократно откладывавшегося по различным причинам.
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