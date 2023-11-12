Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по голам в пустые ворота в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание по общему числу голов в регулярных чемпионатах до 68.