Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сравнялся с канадцем Уэйном Гретцки по голам в пустые ворота в матчах чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сократив отставание по общему числу голов в регулярных чемпионатах до 68.
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