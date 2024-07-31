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Закон, порядок, государство

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Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника

Артиллерийские подразделения группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение опорным пунктам противника

Результатом работы расчетов РСЗО становится уничтожение опорных пунктов, техники и других военных объектов украинских националистов на правом берегу Днепра.

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