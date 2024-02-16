В Иркутской области СК начал проверку после случаев нападения собак на людей

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Иркутской области проводит проверку по факту двух случаев нападения собак на людей, в результате которых пострадали два человека, в том числе один ребенок.
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