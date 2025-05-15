Театр абсурда
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Театр абсурда

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Русские, забудьте об Одессе? Запад озвучил условия мира – не все устроит Россию

Русские, забудьте об Одессе? Запад озвучил условия мира – не все устроит Россию

МК Stanislav Kogiku\AFLO\Global Look Press Американский специальный представитель Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант размещения вооружённых подразделений европейских стран на правом берегу Днепра в рамках предполагаемого «урегулирования» ( а по сути – замораживания) конфликта.

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