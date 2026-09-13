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Газета.ру

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NKVC: аэропорт Вильнюса закрыли из-за стаи птиц, которая была похожа на дрон

NKVC: аэропорт Вильнюса закрыли из-за стаи птиц, которая была похожа на дрон

Беспилотник, из-за которого временно закрыли аэропорт Вильнюса и вызвали истребитель НАТО, оказался стаей птиц, передает Reuters.

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