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Почему мигранты в России хамят, насилуют и убивают: психологи объяснили, кто виноват

Почему мигранты в России хамят, насилуют и убивают: психологи объяснили, кто виноват

Что-то на дальневосточном Чувство отчуждения нередко негативно сказывается на поведении приезжих.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А тот, который отмазывает их от наказания, невиновен! Виноват, однозначно, пилот самолета, на котором они прилетели!
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3 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Уж сколько раз говорили, писали, КРИЧАЛИ......ЧТОБЫ ВЛАСТИ УДАЛИЛИ МИГРАНТОВ ИЗ РОССИИ!!!  А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ!
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1 час.
Алексей Пичугов
щааа прям слезу пущу....
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47 мин.

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