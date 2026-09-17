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Царьград

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ВСУ заняли брошенные дома мирных жителей в Сумской области

ВСУ заняли брошенные дома мирных жителей в Сумской области

Боевики ВСУ заселяются в дома, оставленные жителями Краснопольского района в Сумской области. Власти расширили зону эвакуации и привлекают добровольцев для вывоза населения.

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