Не порти талию. Исследователь из Гарварда назвал три опасных фрукта

Исследователь из Гарварда, доктор Ник Норвиц, исследователь в области метаболизма, отмечает, что, по его наблюдениям, ряд фруктов, которые достаточно широко используются людьми, могут быть небезвредными для здоровья.
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