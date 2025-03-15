НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Ожидание: субботнее утро, долгий сон, какие-то добрые люди варят кофеек и

Ожидание: субботнее утро, долгий сон, какие-то добрые люди варят кофеек и готовят завтрак Реальность: подрываешься как ужаленная — надо отметить Субботу кленового сиропа, а значит, напечь блинчиков (пофиг, что сиропа нет — заменим клубничным джемом) Заглядываешь в календарь и в шоке — столько дат, что какой уж тут выходной 🤷‍♀️ Да, если не хотите возиться с сиропом, выбирайте другие праздники про еду – День любителей арахиса, День грушевого десерта, День яичного крема или День корн-дога.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх