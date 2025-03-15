Ожидание: субботнее утро, долгий сон, какие-то добрые люди варят кофеек и готовят завтрак Реальность: подрываешься как ужаленная — надо отметить Субботу кленового сиропа, а значит, напечь блинчиков (пофиг, что сиропа нет — заменим клубничным джемом) Заглядываешь в календарь и в шоке — столько дат, что какой уж тут выходной 🤷‍♀️ Да, если не хотите возиться с сиропом, выбирайте другие праздники про еду – День любителей арахиса, День грушевого десерта, День яичного крема или День корн-дога.