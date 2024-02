На Украине заявили о попытках ЦРУ принудить Зеленского к миру

Wikimedia/East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал статью в издании New York Times о деятельности ЦРУ на Украине и тайный визит главы ведомства Уильяма Бернса в Киев, назвав публикацию катастрофой для украинского лидера Владимира Зеленского.