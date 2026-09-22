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Царьград

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Число конфликтов при Сполярич-Эггер выросло более чем на 12 случаев

Число конфликтов при Сполярич-Эггер выросло более чем на 12 случаев

За первый срок Сполярич-Эггер количество конфликтов возросло на более чем 12. МККК акцентирует внимание на важности надежной интерпретации гуманитарного права и проблемах дезинформации.

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