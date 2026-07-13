Космонавт Кикина рассказала, почему подстриглась перед миссией на МКС

Российский космонавт Анна Кикина во время выступления на предполетной пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур рассказала, что перед вторым полетом на орбиту решила несколько укоротить волосы.
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