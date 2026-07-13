Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Космонавт Кикина рассказала, почему подстриглась перед миссией на МКС

Космонавт Кикина рассказала, почему подстриглась перед миссией на МКС

Российский космонавт Анна Кикина во время выступления на предполетной пресс-конференции экипажа корабля «Союз МС-29» на космодроме Байконур рассказала, что перед вторым полетом на орбиту решила несколько укоротить волосы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии