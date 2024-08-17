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Российский морпех сообщил, что Киев использует в курской операции призывников

Российский морпех сообщил, что Киев использует в курской операции призывников

Офицер подразделения морской пехоты ВС РФ с позывным «Ветер» рассказал, что среди личного состава бронеколонны уничтоженной в Курской области 82-й штурмовой бригады ВСУ были бойцы, которые закончили одномесячные воинские подготовительные курсы только в июне.

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