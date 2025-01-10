Канада рассматривает введение ответных торговых пошлин на американские стальные и керамические изделия, включая унитазы и раковины, а также апельсиновый сок в случае установления избранным президентом США Дональдом Трампом тарифов на канадские товары, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на неназванный правительственный источник.