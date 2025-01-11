В краснодарском «Сафари-Парке» раскрыли, куда выпустили птиц, и сколько пернатых гибнет на реабилитации ежедневно

В краснодарском «Сафари-Парке» раскрыли, куда выпустили птиц, и сколько пернатых гибнет на реабилитации ежедневно128 отмытых от мазута птиц краснодарский «Сафари-Парк» принял из Анапы, пернатых привезли автобусом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии