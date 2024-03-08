Минэкономразвития предложило не проверять личные фонды российских миллиардеров. Ведомство разработало поправки, которые упрощают государственную регистрацию личных фондов и выводят их из-под надзора Минюста.
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